Caficultores en Risaralda piden los incrementar consumo de café

Para Luis Miguel Ramírez, representante ante el comité y directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, destacó que ahora los denominados 'tinteaderos' pasaron a ser los hogares, por lo que el consumo del grano no se detiene y, por el contrario, se ha evidenciado que los paladares por el consumo de café de calidad va en aumento.

"Con esta pandemia no se ha cerrado todo el canal de comercialización, obviamente los hoteles, cafeterias y restaurantes no pueden hacerlo; el cliente ya no puede ir a estos lugares para consumirlo pero lo está comprando para llevarlo a sus casas en supermercados", señaló.

Señala el representante ante el Comité que esta fecha también llama a la reflexión sobre el café y su consumo, en una región del país donde tradicionalmente el cultivo ha significado progreso y desarrollo.

"Buscamos que Colombia crezca en un consumo de un buen café y dejemos de consumir las pasillas exportadas, no consumíamos lo nuestro pero sí comprábamos a países vecinos, desde el gremio hemos incentivado el consumo del producto nacional", informó.

Puntualizó Ramírez que en la medida que se consuman más tazas de café en el país, incrementan los ingresos en los hogares cafeteros.