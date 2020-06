Consulte si es favorecido por el Programa Ingreso Solidario

Karen Suárez Giraldo, directora regional del Departamento de Prosperidad Social, dijo que en este momento la entidad se encuentra realizando la tercera fase de entrega del Programa Ingreso Solidario en seis municipios de Caldas, el cual va dirigido a los hogares de extrema vulnerabilidad que no sean beneficiarios de otros planes del Gobierno Nacional como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor o la Devolución del IVA.

Afirmó que actualmente se hace una búsqueda activa a las personas que pueden acceder a esta ayuda en Manizales, Chinchiná, Villamaría, La Dorada, Riosucio y Supía, que no recibieron el auxilio en las etapas 1 y 2 porque no fueron ubicadas al tener datos desactualizados o no poseer cuentas bancarias, y que tienen a la fecha un acumulado de 480.000 pesos por reclamar.

Para saber si son favorecidos con esta ayuda los ciudadanos pueden ingresar a la página web www.dnp.gov.co, dirigirse a la alcaldía municipal correspondiente o llamar, en el caso de Manizales, al teléfono 3225973362. Este subsidio se extenderá hasta diciembre para que las familias beneficiadas reciban 160.000 pesos cada mes.

En la capital caldense la entidad encargada para los pagos correspondientes a este programa es el Banco Caja Social a través del aliado Reval Multipagas, en La Dorada, Riosucio y Chinchiná pueden acudir a Bancamía, en Supía Bancolombia en alianza con Paga Fácil, y en Villamaría Bancolombia en asocio con Multipagas de esa localidad.

