Autoridades en Caldas emiten alerta preventiva ante el incremento de las lluvias

De acuerdo con estos reportes, entre los días 6 y 9 de febrero se espera un aumento generalizado de las precipitaciones en sectores de la región Andina y del Eje Cafetero, dentro de los cuales se encuentra Caldas.

La Jefatura reitera el llamado a las administraciones municipales, organismos de socorro y entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo para reforzar las acciones de monitoreo, prevención y preparación, así como mantener activos los planes de contingencia y los canales de comunicación. Así mismo, se invita a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de prevención y actuar con calma, recordando que se trata de una medida preventiva orientada a la protección de la vida.

Paula Marcela Villamil Rendón, jefe de Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas, señala que: “Desde el departamento de Caldas contamos con todas nuestras capacidades de respuesta listas para atender cualquier eventualidad o cualquier riesgo que se presente en el territorio”.

Ante cualquier situación de riesgo, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123, a través del SISEC, que opera de manera permanente para la recepción de reportes y la articulación de la respuesta institucional.

La Gobernación de Caldas continuará realizando seguimiento a las condiciones climáticas e informará oportunamente cualquier actualización.