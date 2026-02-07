Autoridades en Caldas emiten alerta preventiva ante el incremento de las lluvias
Desde la Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Caldas se informa que, de acuerdo con la Circular No. 002 de 2026, y con base en la información emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo los reportes técnicos del IDEAM , se prevé un incremento de las lluvias asociado al ingreso de un frente frío
De acuerdo con estos reportes, entre los días 6 y 9 de febrero se espera un aumento generalizado de las precipitaciones en sectores de la región Andina y del Eje Cafetero, dentro de los cuales se encuentra Caldas.
La Jefatura reitera el llamado a las administraciones municipales, organismos de socorro y entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo para reforzar las acciones de monitoreo, prevención y preparación, así como mantener activos los planes de contingencia y los canales de comunicación. Así mismo, se invita a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de prevención y actuar con calma, recordando que se trata de una medida preventiva orientada a la protección de la vida.
Paula Marcela Villamil Rendón, jefe de Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas, señala que: “Desde el departamento de Caldas contamos con todas nuestras capacidades de respuesta listas para atender cualquier eventualidad o cualquier riesgo que se presente en el territorio”.
Ante cualquier situación de riesgo, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123, a través del SISEC, que opera de manera permanente para la recepción de reportes y la articulación de la respuesta institucional.
La Gobernación de Caldas continuará realizando seguimiento a las condiciones climáticas e informará oportunamente cualquier actualización.