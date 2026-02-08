Las lluvias de las últimas horas afectan la vía entre Salamina- Pácora en el norte de Caldas

Manizales

Luego de los fuertes vientos registrados en las últimas horas en el norte de Caldas, se presentaron caídas de hojas y árboles en la vía Salamina – Pácora, generando afectaciones temporales en la movilidad.

De manera inmediata, los combos de maquinaria y los equipos de rocería de la Gobernación de Caldas, en articulación con el Cuerpo de Bomberos, realizaron labores de limpieza y despeje de la vía, garantizando la seguridad de los usuarios.

A esta hora no se reportan más afectaciones viales en el sector. No obstante, se hace un llamado a la comunidad para que reporte cualquier novedad o situación de riesgo al Cuerpo de Bomberos, con el fin de atenderla oportunamente.

La Secretaría de Infraestructura recomienda transitar con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales y medios de comunicación.