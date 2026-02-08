Las lluvias de las últimas horas afectan la vía entre Salamina- Pácora en el norte de Caldas
Caldas declaró una alerta preventiva por las lluvias en varias zonas del departamento de Caldas
Manizales
Luego de los fuertes vientos registrados en las últimas horas en el norte de Caldas, se presentaron caídas de hojas y árboles en la vía Salamina – Pácora, generando afectaciones temporales en la movilidad.
De manera inmediata, los combos de maquinaria y los equipos de rocería de la Gobernación de Caldas, en articulación con el Cuerpo de Bomberos, realizaron labores de limpieza y despeje de la vía, garantizando la seguridad de los usuarios.
A esta hora no se reportan más afectaciones viales en el sector. No obstante, se hace un llamado a la comunidad para que reporte cualquier novedad o situación de riesgo al Cuerpo de Bomberos, con el fin de atenderla oportunamente.
La Secretaría de Infraestructura recomienda transitar con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales y medios de comunicación.