Con 8 combos de maquinaria se atienden más de 10 derrumbes presentados en las vías de Caldas

Ante la presencia de lluvias atípicas, la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Infraestructura, mantiene activos los nueve combos de maquinaria amarilla para atender emergencias viales, prevenir mayores afectaciones y garantizar la movilidad de las comunidades.

El departamento cuenta con una red vial de 5.081 kilómetros, que incluye vías departamentales, municipales y nacionales. Esta extensión hace indispensable una planeación técnica que permita priorizar la atención según el tipo de vía, su nivel de afectación y las condiciones climáticas.

Los combos de maquinaria permanecen disponibles para atender derrumbes, pérdida de banca y emergencias, especialmente en las vías departamentales, que suman 1.760,2 kilómetros y conectan los municipios entre sí. Estas vías son responsabilidad directa del departamento y constituyen la prioridad de intervención.

Los combos están conformados por retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, volquetas y personal técnico, lo que permite realizar trabajos integrales de remoción de material, estabilización y mantenimiento. Su programación se define con criterios técnicos, teniendo en cuenta el estado de las vías, el riesgo para las comunidades y la urgencia de cada situación, por las seis subregiones.

El secretario de Infraestructura, Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, hizo un llamado a la comunidad a mantenerse informada, reportar novedades en las vías y adoptar medidas de precaución durante la temporada de lluvias. “La maquinaria amarilla es de todos los caldenses y trabaja con técnica, en el territorio y al servicio de la gente”, puntualizó.

