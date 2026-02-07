Con 8 combos de maquinaria se atienden más de 10 derrumbes presentados en las vías de Caldas

Manizales

El departamento cuenta con una red vial de 5.081 kilómetros, que incluye vías departamentales, municipales y nacionales. Esta extensión hace indispensable una planeación técnica que permita priorizar la atención según el tipo de vía, su nivel de afectación y las condiciones climáticas.

Los combos de maquinaria permanecen disponibles para atender derrumbes, pérdida de banca y emergencias, especialmente en las vías departamentales, que suman 1.760,2 kilómetros y conectan los municipios entre sí. Estas vías son responsabilidad directa del departamento y constituyen la prioridad de intervención.

Los combos están conformados por retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, volquetas y personal técnico, lo que permite realizar trabajos integrales de remoción de material, estabilización y mantenimiento. Su programación se define con criterios técnicos, teniendo en cuenta el estado de las vías, el riesgo para las comunidades y la urgencia de cada situación, por las seis subregiones.

El secretario de Infraestructura, Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, hizo un llamado a la comunidad a mantenerse informada, reportar novedades en las vías y adoptar medidas de precaución durante la temporada de lluvias. “La maquinaria amarilla es de todos los caldenses y trabaja con técnica, en el territorio y al servicio de la gente”, puntualizó.

