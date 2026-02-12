Las lluvias de las últimas horas causaron varias inundaciones en Manizales

Manizales

Las lluvias se concentraron principalmente en sectores como La Sultana, Minitas, El Cable, Fátima, La Leonora y el Hospital de Caldas, con mayor impacto en las zonas oriental y central de la ciudad.

Como consecuencia de las precipitaciones, se presentaron varios eventos asociados, entre ellos la caída de material vegetal en la avenida Kevin Ángel, la avenida Paralela, la vía que comunica a La Leonora con Aguas de Manizales. Asimismo, se reportaron inundaciones en la avenida Kevin Ángel y en algunas viviendas ubicadas en distintos puntos del municipio.

Ante la situación, se activó el trabajo articulado del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo. El Cuerpo Oficial de Bomberos atendió las emergencias, mientras que, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, se logró recuperar el tránsito en los corredores viales afectados. De igual manera, Aguas de Manizales adelantó las intervenciones necesarias en las zonas donde se presentaron inundaciones.

Las autoridades continúan evaluando algunos puntos de la ciudad y reiteran el llamado a la comunidad para que, ante cualquier novedad o emergencia, se comunique de inmediato a la línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Desde la Unidad de Gestión del Riesgo se recuerda que este tipo de lluvias intensas evidencian la necesidad de que Manizales mantenga su preparación para eventos climáticos extremos, lo que fortalece la prevención y la respuesta institucional para proteger a la comunidad.