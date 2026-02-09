Autoridades confirman el asesinato de tres personas en la vereda Cúcuta de Marquetalia, Caldas

Manizales

Los hechos se registraron al parecer en la vereda Cúcuta, jurisdicción de Marquetalia donde fueron atacados con arma de fuego los hermanos, Marco Tulio López Osorio de 30 años; Lorenzo López Osorio de 32 y Damián López Osorio de 33. El secretario de Gobierno de Caldas Jorge Andrés Gómez Escudero dijo que harán un consejo extraordinario de seguridad al tiempo que solicitó información de la comunidad para tratar de dar con los responsables de esta tragedia que enluta a una familia y cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Los habitantes de la vereda Cúcuta en Marquetalia están consternados con este triple homicidio y prendieron las alertas de lo que pueda estar ocurriendo con el enrarecimiento del orden público en esta zona otrora afectada por distintos grupos armados al margen de la ley.

“El Gobierno de Caldas ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido”, dijo el secretario de Gobierno