Lluvias causan afectaciones en vías del oriente y centro del departamento de Caldas

Manizales

Las intervenciones se realizan en la vía Pensilvania – Manzanares, sectores La Rioja y El Cristo; en la vía Manzanares – Río Guarino, sectores Dos Quebradas y Buenavista; y en la vía Marquetalia – Manzanares, sector San Juan.

Para estas labores se dispuso de retroexcavadoras, cargador, minicargador, volquetas y personal operativo, con el apoyo de los municipios de Pensilvania, Marquetalia y Manzanares, así como de la empresa privada Pro Oriente.

Actualmente se registran varios derrumbes, por lo que los equipos ya iniciaron trabajos de remoción para restablecer la movilidad de forma segura.

La Secretaría de Infraestructura hace un llamado a los usuarios para transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en los corredores intervenidos.