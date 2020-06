En Pereira, tres contratos están en la lupa de las veedurías

Para James Fonseca, director del observatorio de gasto público Vigía Cívica, tras un análisis efectuado a la contratación en Pereira y Risaralda una vez se declaró el estado de emergencia económica y social en el país, lo que ha arrojado tres contratos que son analizados.

“Los contratos aparecen firmados por el señor Leonardo Enciso Montes, quien aparece entregando dinero a alguna campaña en Risaralda por un valor de 5 millones de pesos; fueron suscritos para la compraventa de insumos médicos y suministro de caretas de tipo especial odontológico, con destino a la ESE Salud Pereira y el Aeropuerto Internacional Matecaña”, dijo Fonseca.

Recordó que al declararse la emergencia, los denominados ordenadores del gasto pasan a contratar bajo el régimen privado, por esta razón los documentos analizados comprenden tanto los elaborados durante la emergencia de forma directa, como efectuados mediante la plataforma Secop II.

No obstante, según lo arrojado del análisis del observatorio, la suma de los contratos no responde a los dineros invertidos en la financiación de campaña, es decir que los valores no responderían los gastos declarados en algunas candidaturas de las anteriores elecciones.

En cuanto al departamento Fonseca indicó que “no hemos encontrado hasta el corte de 25 de mayo de contratos entregados a financiadores. Estamos revisando uno en particular de un aportante de campaña en el Valle del Cauca, al que en un municipio de Risaralda se le compró cloro”.

Uno de los contratos que también se analiza se remite al municipio de Quinchía, donde un aportante de 300 mil pesos a una campaña, aparece como contratista para el manejo de la contabilidad al interior de una institución educativa.

Para el director del observatorio, aún resta el análisis de los contratos efectuados entre el 25 de mayo y el 15 de junio, donde anuncian revisarán con mucho rigor, luego de la advertencia que hicieran en conjunto la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General de la Nación.