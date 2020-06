A partir del lunes cambiará el pico y cédula en Armenia

El secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, manifestó que estas nuevas medidas se toman ante la reactivación económica.

Desde el lunes 15 de junio, las personas que tengan cédulas terminadas en número impar podrán salir a realizar sus respectivas diligencias y el martes las cédulas terminadas en número par, así será sucesivamente.

El viernes 19 de junio tendrá una medida especial por el día sin IVA que ha establecido el gobierno nacional. Las personas que tengan cédulas terminadas en impar podrán salir en el horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y las personas con cédulas terminadas en par saldrán de 3:00 p.m. a 12:00 a.m.

El comercio funcionará desde las 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y en el tema de deporte el horario será de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y fines de semana hasta el mediodía.