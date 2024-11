¿Qué pasó con el adulto mayor atracado y golpeado en Bucarica? su familia habló

Bucaramanga

Benedicto Herrera es el adulto mayor de 78 años de edad que fue atracado y golpeado por un delincuente en el sector de Bucarica en el municipio de Floridablanca mientras vendía sus galletas para sostener a su esposa de 86 años.

Su hija, Ana Bárcenas, habló de la brutal agresión que dice, no sólo le dejó heridas en el cráneo, nariz y espalda sino una situación económica difícil pues don Benedicto no ha podido salir a trabajar como vendedor ambulante.

“Él le agredió un dedito pulgar con un como especie de, no sé si era un cuchillo, porque él no me supo decir dinero, era un cuchillo, era una como especie de puntilla y ellos empezaron a proteger y al proteger el tipo soltó lo que llevaba como cortopunzante y agarró la piedra y lo empezó a agredir con la piedra, siempre le dio con fuerza tres piedras, le dio por la carita, le dio por el pómulo y le dio por la cabeza. No sé qué tiene en el corazón alguien para hacer eso, él no ha podido trabajar porque obviamente está golpeado y no se puede agachar”, dijo Ana.

¿Qué pasó con el agresor?

La familia de Benedicto Herrera asegura que aunque hay denuncio y el delincuente que lo robó, lo cortó y lo golpeó está identificado aún no ha sido capturado.

La agresión del adulto mayor que se gana la vida como vendedor ambulante causó el rechazo de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y del alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez quien visitó al anciano para saber cuál era su estado de salud.

“Es indignante y reprochable la agresión de la cual fue víctima don Benedicto. El hecho sucedió en la urbanización Bucarica y quedó registrado a través de cámaras del sector. Don Benedicto ya recibió atención médica en un centro clínico de la ciudad y estamos atentos a su evolución”, indicó el Alcalde de los florideños.