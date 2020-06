Migrantes denuncian cobros irregulares para cruzar la frontera en medio de la pandemia

Los migrantes venezolanos que han llegado a la frontera colombo-venezolana buscando regresar a su país, denunciaron que en los últimos días se ha registrado traumatismo debido a las restricciones de Venezuela, sumado al cobro que se estaría realizando para cruzar hacia territorio venezolano.



Uno de los venezolanos dijo a Caracol Radio “aquí en la frontera, hay personas que llevan varios días intentando ingresar, pero ha sido imposible; cuando llegamos aquí nos cobraron para poder cruzar, nosotros no contamos con dinero, no tenemos ni recursos para comer”.



“Nosotros le pedimos a las autoridades que nos permitan cruzar, llegamos acá de nuevo por la situación que estábamos viviendo en Colombia, en este momento no podemos mantener a nuestras familias, por eso necesitamos regresar, pero se debe controlar lo que está ocurriendo en la zona de frontera”.

El retorno de los extranjeros, sólo se podrá realizar los días lunes, miércoles y viernes, en grupos que no superen las 300 personas luego de las restricciones dadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.