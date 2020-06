Registraduría en Norte de Santander reactiva atención presencial

Se han reactivado desde esta semana los trámites presenciales en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se ha establecido un protocolo de bioseguridad para la atención a todas las personas que venían adelantando diferentes trámites o requieren documentos.

Ante esto se ha reiterado las competencias que tendrá cada oficina en Norte de Santander buscando distribuir las funciones y que los usuarios puedan acudir a las sedes sin presentar aglomeraciones en las afueras.

Henry Peralta Páez Delegado de la Registraduría en la región, le dijo a Caracol Radio que esos mecanismos buscan mantener las distancias establecidas por el Gobierno Nacional y distribuir la atención.

“La Registraduría especial de Cúcuta no va a expedir registros civiles como tal si no que lo va a expedir la oficina auxiliar ubicada en el barrio La Libertad, en la sede principal se van a prestar los servicios de entrega de documentos, solución de rechazos y devoluciones, entrega de copias de registros civil y cedulas de primera vez, las tarjetas de identidad para los menores de edad no se van a prestar por ahora por que los niños no pueden salir de sus casas”, dijo el funcionario.

Se ha establecido un dispositivo especial para retomar los procesos que se llevaban con los miles de venezolanos hijos de padres colombianos, los cuales están en el proceso de petición de la nacionalidad establecida en la constitución.

“Llegaron dos equipos especiales para la atención a los venezolanos y van a estar ubicados en el coliseo de Prados del Este, eso va a tener un tema de seguridad y se va a atender a perta cerrada, el agendamiento de las citas se hará vía web y no como antes que era presencial, las personas deben enviar los documentos vía web y la atención la realizara unidad de atención a población vulnerable, Bogotá revisa las citas que quedaron pendientes de antes de la cuarentena y se irá avanzando”, dijo el registrador.

De igual forma en algunas regiones apartadas se implementarán nuevos mecanismos para ayudar en los procesos retrasados, buscando facilitar la impresión de los documentos de identidad.

“Hemos establecido que las personas que puedan contar con el servicio web puedan solicitar certificados de vigencia de cedulas y en algunos municipios donde sea más practico también pueden hacer duplicado a través de la web, por ejemplo, en el municipio de Durania el mismo Alcalde nos ha llamado solicitando que les permitamos hacer los duplicados, en el caso de Convención también el Alcalde ha pedido el mismo servicio, pensamos que en algunos municipios los alcaldes van a tener que ver mucho para poder autorizarles este servicio”, dijo el funcionario.

La atención en las sedes en el departamento según la disposición nacional se hará en el horario de 7:00 AM a 12:30 PM y para cedulas de primera vez solo se harán 20 procedimientos diarios, porque se ha establecido un lapso de 15 minutos por cada usuario con las normas de bioseguridad.