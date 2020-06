Médicos piden no bajar la guardia en la lucha contra el Coronavirus

La flexibilización comercial empieza a generar efectos positivos en algunos renglones de la economía fronteriza, sin embargo, también representa un posible riesgo si no se logra atender a través de las medidas preventivas.

Los profesionales de la salud han manifestado su preocupación por las implicaciones que puede tener sobre la sociedad fronteriza que no acata medidas como el aislamiento social obligatorio, el uso de tapabocas y otros protocolos para evitar el contagio.

Saúl Carillo, Médico Internista Neumólogo manifestó que “pareciera que algunas personas creen que la pandemia ya pasó y esto no es así. Se requiere reactivar las campañas y medidas preventivas. No hay que bajar la guardia porque la normalidad no está cerca, podría demorarse muchos meses”.

Invitó a todos los gremios comprometidos en el sector salud a seguir los esfuerzos por detectar los casos de Coronavirus y seguir con las acciones que busquen reducir la expansión de la pandemia.