Decenas de animales silvestres han muerto en la vía Pereira - Cerritos

Preocupados están los habitantes de las zonas aledañas a esa importante calzada que conecta a la capital risaraldense con el norte del Valle del Cauca porque son constantes los accidentes de tránsito en los que se ven involucradas especies silvestres como zorros, armadillos, guatines y ardillas que circulan por la zona.

Adriana Puentes, una de las ciudadanas a las que les duele esa situación, denunció en los micrófonos de Caracol Radio que, a pesar de las solicitudes que ha hecho ante diferentes entidades para que mejoren la señalización y hagan planes de control de velocidad de los vehículos, no ha obtenido ninguna respuesta clara.

"Permanentemente se ven atropellados estos animales, incluso los perros. En días anteriores me comuniqué con la encargada de la preservación de la fauna silvestre en la Carder y ellos pasaron la PQRS porque no eran las personas encargadas del tema. No hay señalización, ni canales internos que les faciliten el tránsito de estos animales", mencionó.

Los residentes del sector esperan que las autoridades ambientales tomen cartas en el asunto y frenen esta problemática que está acabando con los animales silvestres que habitan en las zonas boscosas aledañas a la vía en cuestión.