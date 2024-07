Gutiérrez Cundinamarca, conmemora 25 años de la masacre de 1999 donde murieron 38 soldados

Cundinamarca

Han pasado 25 años desde aquella noche del 8 de julio de 1999 cuando un grupo de unos 300 guerrilleros del Bloque Oriental de las Farc atacó a cerca de 60 militares y masacró a 38 de ellos. Un episodio que enlutó a los pobladores del municipio.

Aparte de este episodio, el municipio también fue víctima de cinco tomas guerrilleras en las cuales se destruyó la estación de Policía, la Caja Agraria y también se destruyeron edificaciones del orden institucional y algunas viviendas, según recuerda el alcalde y arquitecto Leonardo Acuña.

“Buscamos no es hacer una conmemoración más, lo que pedimos es que haya un verdadero reconocimiento de las víctimas. Hoy en día el municipio no está priorizado para los recursos del posconflicto, el proceso de paz y la Jurisdicción Especial nos dejó por fuera de la asignación de recursos y Gutiérrez por ende no ha sido recompensado hoy”.

Según ell Alcalde Leonardo Acuña, hay cerca de 175 familias han sido caracterizadas como víctimas.

“Sabemos que eso no equivale ni siquiera al 30% de la cantidad total y que el debido proceso de caracterización no se ha realizado por diferentes temas y por ende no se ha realizado la respectiva reparación de víctimas”.

Este lunes 8 de julio se realizará un acto de conmemoración en el que participarán las víctimas, el Ejército, la Alcaldía municipal, la Gobernación de Cundinamarca y algunas entidades del estado y en el que también se estrenará el documental “Gutiérrez, una deuda pendiente”.