Operadores turísticos en Norte de Santander en crisis por pandemia

En completa incertidumbre se mantiene el sector turismo, hoteles y las agencias de viajes en el oriente del país, los cuales están pidiendo estrategias que permitan sustentar provisionalmente esta situación de cuarentena y se logren los recursos que ayuden a sustentar el cierre.

Los hoteles en la región en un 95% se encuentran cerrados y en el índice de ocupación más bajo que históricamente se ha presentado, mientras que las agencias de viajes si están cerradas en un 100% afectando a miles de familias que dependían de esta actividad económica.

Lina Mercedes Silva Fernández, Directora Ejecutiva en Corporación Mixta De Promoción De Norte De Santander, le dijo a Caracol Radio que no se vislumbra una solución pronta y esto generará problemas en el sostenimiento de las empresas.

“Estamos muy preocupados porque ya completamos tres meses sin funcionar desde que inició este confinamiento, porque el sector de turismo en la región y a nivel nacional no hemos podido hacer nada, estamos mirando las medidas que toma el gobierno, pero vemos que está alejado la reactivación, a partir del 1 de septiembre vuelven los vuelos nacionales, pero aún no sabemos lo de vuelos nacionales, de que autoricen el transporte terrestre porque sin visitantes estaremos muy mal, si queremos hacer turismo interno en norte de Santander y no podremos, todos los sectores estamos muy afectados”

Silva Fernández indicó que en las últimas horas se reunieron con la alcaldía de Cúcuta para contemplar otras alternativas y que se busquen todos los protocolos necesarios para lograr una pronta reactivación.