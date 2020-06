Plazas de mercado extremarán controles al comercio informal

Los representantes de las plazas de mercados en la ciudad de Cúcuta aplauden las determinaciones del Gobierno Nacional que busca frenar la propagación del coronavirus cerrándole el paso al comercio informal en algunas áreas.

Sin embargo, no hay una orientación clara en la ciudad de Cúcuta según exponen algunos sectores. Mientras el Estado apunta al control, la administración municipal, según varios dirigentes, han flexibilizado la presencia de estos vendedores informales en espacios.

Marlene Ortega, Presidenta de la Plaza de Mercado interna de Clareth en la ciudadela de Juan Atalaya y explicó que “la decisión del presidente claro que es apropiada, pero entonces a mí se me sale de las manos porque está la medida que dice la Presidencia de la República, contra la medida que me dice el alcalde. El Alcalde me dice que los autoriza a estar aquí y tengo que dejarlos en el mercado libre, y ahí yo no sé qué hacer”.

Destacó que “pedí el apoyo de la Policía Nacional y me dicen que no hay ningún problema que el mercado libre se haga acá. Entonces yo no puedo estar en contra de la Policía ni de la Alcaldía”, concluyó.

Reclaman contundencia de las autoridades en las medidas de control. Advierten que el Estado los facultó para hacer cumplir las medidas de aislamiento y protección. Piden a las autoridades atención.