Empresarios preocupados por cifras de inseguridad en Cúcuta

La ciudad de Cúcuta nuevamente se encuentra en la lista de las ciudades más violentas de todo el mundo, encendiendo las alarmas de los diferentes sectores que buscan generar desarrollo en la región y que ven truncado este objetivo con estos indicadores.

El rankig en donde aparece la capital nortesantandereana en el puesto número 44 es realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el cual entrega esta estadística anualmente basándose en varios de análisis como son el número de habitantes y el número de hechos violentos que ocurren.

Guillermo Rangel Presidente del gremio del cuero y las manufacturas Acicam en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que esto puede representar un retroceso en la inversión de la región.

Lea además: Protesta en San Luis por alimentos

“Esto es preocupante, por estar en zona de frontera y con el problema migratorio que tenemos es perjudicial tener esa imagen a nivel mundial, esto preocupa al sector productivo del departamento y pienso que en esto debe intervenir muy rápido el ministerio de defensa porque eso nos perjudica a futuro, como vamos a querer inversión en Cúcuta si nos están catalogando de esta manera, yo si invito a las autoridades a que comencemos a mejorar esa imagen a través de estrategias y acciones que permitan a Cúcuta ser más segura, con esto se puede recibir a los inversionistas con las manos abiertas y se disminuya este índice tan alto que estamos viviendo actualmente”, dijo el vocero gremial.

De igual forma los académicos han indicado que estos estudios perjudican a la ciudad, Mario Zambrano del programa “Cúcuta Como Vamos”, le dijo a Caracol Radio que “esto perjudica en varios sentidos por que debilita la credibilidad que tenga la ciudadanía acerca de la efectividad de las instituciones no solo a nivel local si no nacional, también afecta en lo económico porque no va a ser atractiva la ciudad para la inversión”.

En el estudio de igual forma aparecen Cali y Palmira.