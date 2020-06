Territorial de Salud pide atención prioritaria para los adultos mayores

La Territorial de Salud de Caldas hace seguimiento a las EPS y les exige la entrega domiciliaria de medicamentos y atención prioritaria a los adultos mayores de todo el departamento.

La directora de la entidad, Jimena Aristizábal, manifestó que desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio se está velando por el cuidado de esta población, y que por tal motivo es fundamental que la misma evite salir de sus viviendas.

"Muchos adultos mayores no tienen quién los cuide, no tienen cómo salir y, además, para ellos es un riesgo salir a esa edad, por eso necesitamos que las EPS les continúen haciendo las citas de forma virtual, que los medicamentos sean llevados hasta sus hogares y que les hagan mucho acompañamiento telefónico porque sabemos que muchos tampoco manejan teléfonos inteligentes o internet”, indicó Aristizábal, y agregó que todavía se ven personas mayores haciendo largas filas para reclamar su medicina, situación que no debería estar presentándose.

Recordó también que si la EPS no brinda consulta médica domiciliaria, los adultos que sufran de enfermedades crónicas sí deben ser llevados al médico, bajo todos los protocolos de bioseguridad.

