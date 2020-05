Sindicatos piden al Gobierno subsidiar el 100% del pago de primas

Las centrales obreras en Norte de Santander han reiterado el llamado al Gobierno Nacional para destinar los recursos que ayuden a pagar el beneficio de la prima de mitad de año, y se busque con esto renovar la capacidad de adquisición de la clase obrera.

El Gobierno anunció que tan sólo entregará el 50% de esta prima, por lo que los sindicatos han reaccionado y han exigido que se utilicen los recursos que mantiene el estado para otros sectores.

Jonathan Díaz Presidente del Sindicato Confederación de Trabajadores de Colombia CTC en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es necesario que no se sacrifique este derecho que se mantiene en las empresas.

“La crisis que hoy vive el país y en especial nuestro departamento amerita que la prima se pague y subsidie en un 100%, también esto serviría para reactivar la economía, porque de nada nos sirve que el Gobierno este promulgando tres días sin el IVA, pero si el trabajador no tiene los recursos pues no puede hacer estas compras, en junio y julio vamos a tener estos días, pero si no tenemos la prima completa pues no se van a poder hacer las compras”, dijo el líder sindical.

Según el Gobierno Nacional el subsidio del 50% de la prima beneficiará 4.5 millones de trabajadores en todo el país, y las empresas que deseen acceder a estos recursos deben exponer las nóminas de los empleados en la planilla de liquidación de aportes Pila y demostrar disminución de ingresos de un 20%.