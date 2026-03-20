Comercio en Cúcuta se alista por cambio en la celebración del Día de las Madres

Expectativa total tienen los comerciantes de Cúcuta por la modificación del Día de las Madres, que en la ciudad se conmemora tradicionalmente el último domingo de mayo. Este año, al coincidir con la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se decidió cambiar la fecha.

Así lo dio a conocer Juan Diego Mantilla, director ejecutivo de Fenalco: “Recordemos que en nuestra ciudad se festeja a nuestras mamás el último domingo de mayo, que este año sería el 31. Sin embargo, por los comicios, y para no restarle protagonismo a esas mujeres que nos dieron la vida, hemos decidido celebrar desde el gremio de comerciantes y empresarios el 24 de mayo, es decir, el penúltimo domingo de mayo. De esta manera, las familias podrán compartir con sus mamás un domingo antes de las elecciones y el comercio no se verá afectado”.

Mantilla agregó que “es una celebración que impulsa uno de los movimientos comerciales más importantes del año. Sectores como el comercio minorista, la gastronomía, las floristerías y la tecnología experimentan un notable crecimiento en ventas, que puede variar entre el 30 y el 60 por ciento, según el sector”.

Por el momento, comerciantes y autoridades locales trabajan de la mano para que esta jornada se desarrolle de la mejor manera y beneficie al comercio local.