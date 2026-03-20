Autoridades buscan moto ladrones que generan inseguridad en Cúcuta

Cúcuta

Una nueva estrategia liderada por el propio comandante de la policía metropolitana coronel Fabio Ojeda busca poner freno a la ola de hurtos que se ha desatado en la ciudad con moto ladrones.

El oficial en las últimas horas se tomo dos importantes tramos de la ciudad como el Canal Bogotá y la Avenida Libertadores y sectores aledaños donde se han elevado las acciones de inseguridad contra los ciudadanos.

El alto oficial explicó que “hemos venido trazando medidas con nuestros grupos especiales de intervención, con apoyo de policía judicial, inteligencia en búsqueda de estos delincuentes que vamos a llevar a la justicia”.

Indicó además que se ha habilitado un personal encubierta que esta brindando acompañamiento a comerciantes, empresarios y en lugares estratégicos de la ciudad para evitar acciones de inseguridad como hurtos, atracos, u ataques sicariales".

La iniciativa fue de buen recibo y aplaudida por los ciudadanos que le reclaman a la policía metropolitana mayor presencia en las calles, comunas y más reacción frente a los delitos que van en aumento en esta capital.