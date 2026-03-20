Gastos por atención a desplazados afectan ejecución del Plan de Desarrollo en Cúcuta

El Concejo de Cúcuta advirtió que los recursos destinados por la Alcaldía para atender la llegada de población desplazada desde Catatumbo, ya comienzan a generar efectos en las finanzas del municipio. Según la corporación, el principal impacto se refleja en el avance del Plan de Desarrollo 2024–2027.

El concejal Jefferson Castellanos explicó en Caracol Radio que, debido a la emergencia, la administración municipal tuvo que realizar traslados presupuestales desde distintos programas para poder atender la crisis humanitaria. “A raíz del desplazamiento de la zona de Tibú, del Catatumbo, la Alcaldía Municipal, en cabeza del alcalde y con el apoyo del Concejo, atendimos toda esta emergencia haciendo unos traslados presupuestales de algunos programas que estaban destinados a cumplir el Plan de Desarrollo de la vigencia 2024–2027; y pues, obviamente, algunos programas se financiaron”, señaló.

El cabildante indicó que esta decisión ha tenido consecuencias en varias dependencias. “Diferentes secretarías se vieron afectadas, casi en su mayoría. Todo lo que tiene que ver con bienestar social y género son programas que iban a fortalecer aquí la ciudad de Cúcuta y que se vieron afectados”, agregó.

Asimismo, expresó preocupación por la falta de respaldo del nivel central frente a la situación que enfrenta la región. “Tememos que el Gobierno nacional sigue olvidando la zona de Norte de Santander; toda esta gente, y la Alcaldía es la que ha tenido que asumir todo este tiempo el tema de la migración”, puntualizó.

El llamado del Concejo pone en evidencia la presión fiscal que enfrenta Cúcuta y la necesidad de mayor articulación con el Gobierno nacional para evitar que la atención de emergencias siga comprometiendo el desarrollo de la ciudad.