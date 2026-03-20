Un muerto y un herido dejan ataques armados en el Área Metropolitana de Cúcuta

En las últimas horas se registró el asesinato de Edwin Vergel Colmenares en el corregimiento Buena Esperanza, zona rural de Cúcuta. De acuerdo con información preliminar, la víctima se movilizaba por el sector cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon, causándole la muerte en el lugar.

Debido a las condiciones de seguridad en esta zona, donde se reporta presencia del Ejército de Liberación Nacional, la inspección técnica del cuerpo no pudo ser realizada de inmediato por las autoridades. En su lugar, una funeraria tuvo que ingresar al área para efectuar la extracción, lo que evidencia las dificultades operativas en el territorio. Los móviles del crimen son materia de investigación.

Entre tanto, en el barrio Trapiches del municipio de Villa del Rosario se registró otro hecho violento. Un hombre resultó herido tras un ataque con arma de fuego y fue trasladado al Hospital Jorge Cristo Sahium, donde recibe atención médica.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer ambos casos y determinar si existe relación con la situación de orden público que afecta esta zona del departamento.