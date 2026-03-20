Hombres encapuchados rondan exclusivos conjuntos residenciales de Boconó

Cúcuta

Los residentes de exclusivos sectores residenciales en Boconó denunciaron en las ultimas horas la presencia de hombres encapuchados en sus conjuntos residenciales.

Los hombres han violado las normas de seguridad, y en el más reciente caso se enfrentaron a uno de los vigilantes del conjunto residencial Trapiches dejando un vigilante herido.

Uno de los habitantes de la exclusiva zona le contó a Caracol Radio que “han vulnerado áreas para ingresar, cuando los vimos fue en el jardín paseándose, no sabemos a quien buscaban o que pretendían”.

“Hombres encapuchados, vestidos de negro armados, uno no sabe que querían o cual era su objetivo, esta situación se tornó muy tensa y pudimos reaccionar con nuestros esquemas, alarmas y todos los vecinos en alerta máxima. La policía tardó en llegar como siempre” dijo otro de los residentes.

En este conjunto residen congresistas, magistrados, miembros de las fuerzas militares en retiro entre otros personajes reconocidos de la ciudad.

Un video en poder de Caracol Radio deja ver exactamente el recorrido de los encapuchados y la acción violenta que adelantaron en el conjunto residencial.

Ahora las autoridades intentan buscar a los responsables y tratan de establecer si estos hombres encapuchados y armados pertenecen a un grupo guerrillero que delinque en la zona.