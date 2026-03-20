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20 mar 2026 Actualizado 19:13

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Cúcuta

Ataque con francotirador deja un soldado herido en Ocaña

El ELN estaría detrás de la acción armada

María Camila Herrera

Cúcuta

Un soldado profesional resultó herido al ser atacado por un francotirador en el corregimiento de Aguas Claras, municipio de Ocaña.

La víctima, Miguel Epinayu González, se encontraba en labores operativas cuando recibió un impacto en la pierna derecha. Fue trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde recibe atención médica.

Las autoridades señalan que el ataque estaría a cargo del ELN, en medio de la confrontación armada que se registra en la región del Catatumbo.

Por el momento, el Ejército no se ha pronunciado sobre este hecho.

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