Alcaldía de Cartagena se retracta por ahora de pico y cédula de un digito

10 horas después de haber socializado e informado a los medios de comunicación de la Cartagena que a partir de este jueves comenzaba una nueva rotación de pico y cédula con un solo digito, la misma Oficina de Comunicaciones de la administración distrital confirmó que la medida no iba.

Sobre el medio día el mismo alcalde de la ciudad William Dau daba a conocer que: “se vienen medidas drásticas para la ciudad, en cuanto a movilidad de personas. A partir de mañana será de un solo dígito diario, para disminuir el número de personas en las calles.”

Sin embargo, en la noche, a través de un comunicado la Oficina de Comunicaciones informó que: “La Alcaldía no expedirá nuevo decreto. El alcalde William Dau y su equipo asesor jurídico se encuentran aun concertando las medidas con los Ministros de Salud e Interior y hasta qué no se logre una articulación y un consenso con el Gobierno Nacional no se emitirá el nuevo decreto. Por lo pronto sigue vigente el actual decreto que permite salir dos dígitos de cédula.”

De esta manera las cédulas terminadas en 4 y 5 podrán salir este jueves 28 de mayo y el viernes los documentos finalizados en 6 y 7. El sábado y el domingo se mantiene el toque de queda.