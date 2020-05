Transporte pirata que opera desde Boyacá, expone a pasajeros al Covid-19

La parálisis del 97% de las operaciones del sector del transporte público Intermunicipal formal, generada por la pandemia, tiene a más de 700 mil familias afectadas: 150 mil empleos directos y 550 mil indirectos, que incluyen a todas las labores y oficios que alrededor del sector.

Mientras el gremio clama que los dejen reactivarse porque están listos para trabajar con condiciones de bioseguridad, denuncian y están inconformes porque los transportadores piratas, son los que están poniendo en riesgo la propagación del covid-19.

Por eso, este miércoles 27 de mayo, protestarán desde las 7am con banderas rojas en Tunja, Duitama y Sogamoso, pidiendo al gobierno alivios para Salvar empleos. Las caravanas de transportadores, saldrán desde las sedes de las terminales de las ciudades mencionadas, llamando la atención del gobierno nacional.

En Tunja, el recorrido de la protesta será así: Sale desde el terminal nuevo, pasa por la avenida Patriotas al sur, recorre la avenida Oriental, pasa por la glorieta norte hasta el sector conocido como ‘glorieta pastusa’, sobre la vía Tunja- Paipa (salida); y el mismo recorrido se realizará de regreso al terminal nuevo. La manifestación ya fue autorizada por la administración municipal de Tunja, y tendrá el acompañamiento de la policía metropolitana de Tunja.

Oscar Cuadros, uno de los propietarios de vehículos dedicados al transporte de pasajeros intermunicipal, líderes de la manifestación pacífica, sostuvo que “dentro de las propuestas que le tenemos al gobierno nacional está que nos dejen reactivarnos desde el 1 de junio de 2020, cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad y distanciamiento social, para ir mitigando las pérdidas al gremio, y podamos disponer de nuestro equipo de conductores, que necesitan trabajar para sostener a sus familias”.

Denunció que pese a que no están operando por la prohibición, la gente si se sigue transportando, pero no en los vehículos formales, sino en transporte pirata, poniendo el alto riesgo el contagio con Covid-19: “y lo están haciendo a través de vehículos particulares y piratas, en el transporte informal que no tiene ningún tipo de control. Entonces en ese tipo de carros que trabajan de manera ilegal, se está transportando el virus, y no tienen ningún tipo de controles, ni los exámenes necesarios que nosotros ya tenemos listos para poder operar protegiéndonos entre todos”.

De otro lado, los transportadores solicitan que se mantenga el no cobro de peajes, y que el costo de los combustibles tenga una reducción: “pues igualmente tendremos una baja ocupación por el aislamiento, y eso nos compensará los costos en la operación. Pedimos que se prorroguen las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, esa prórroga por un tiempo adicional, eso nos va a permitir que no tengamos los gastos tan altos que tenemos en este momento sin estar operando. Necesitaremos que para los créditos tanto para vehículos como para nomina, se nos de un periodo de gracia de 2 años, y que cuando se retomen, se puedan pagar en un plazo de mínimo de 7 años, y con una tasa mínima”, explicó Cuadros.

Los transportadores formales, aseguran que son 70 mil conductores están sin trabajo y 50 mil pequeños propietarios están a punto de perder sus vehículos, con pérdidas por más de 500 mil millones de pesos durante estos dos meses de confinamiento.