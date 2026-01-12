Capturado uno de los responsables del atentado contra batallón en Aguachica Cesar

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que en las últimas horas fue capturado alias ‘Ismael’, integrante del ELN y presunto responsable del atentado del atentado con el Batallón en Aguachica Cesar, el pasado 18 de diciembre, en el que fueron asesinados 7 militares y resultaron heridos alrededor de 30 uniformados.

Unidades del Batallón de Infantería 14, Capitán Antonio Ricaurte, en coordinación con la Policía Nacional, adelantaron una operación militar que incluyó diligencias de registro y allanamiento que dieron con la captura de ‘Ismael’.

“El capturado, conocido con el alias ‘Ismael’, sería integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del GAO ELN, con injerencia criminal en el municipio de Aguachica. De acuerdo con información de inteligencia, habría tenido responsabilidad directa en el atentado terrorista contra una unidad del Ejército, el 18 de diciembre de 2025, cumpliendo funciones de apoyo logístico, almacenamiento de material de guerra y coordinación de actividades criminales”, indicó el ministro.

Al capturado le incautaron munición de guerra, una granada, material propagandístico y equipos de comunicación.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que ‘Ismael’ no solo participó en el ataque a la base de Aguachica, sino también en “otras acciones criminales contra la población”. Y sostuvo que la detención “debilita de manera significativa” a la guerrilla.