Bloqueos y manifestaciones de comunidades que reclaman tierras

Un grupo de ciudadanos cucuteños, con participación de algunos venezolanos se tomaron en las últimas horas un tramo de la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de El Zulia.

Se informó que los manifestantes quitaron las llaves a conductores de vehículos y motocicletas para poder obstaculizar el paso y generar esta manifestación desde muy tempranas horas en ese punto del área metropolitana.

Los afectados dijeron que "ellos están pidiendo vivienda después de haber ocupado predios privados, o de tomarse algunas áreas y ahora están pidiendo a las autoridades del municipio que les ayude".

Un conductor señaló "no es justo que esto ocurra con la presión de un grupo de venezolanos que vienen a imponer su ley lo que no han podido hacer ni en su propio país y eso no se puede permitir".

Indicaron otras personas residentes del lugar "esto se está volviendo muy complejo, acá ya hay amenazas, muerto y no se sabe que es esto en realidad, que hay o quienes están..."

Las autoridades avanzan en investigaciones alrededor de estos hechos que se vienen presentando en esos predios desde hace varios meses atrás.