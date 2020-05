Ciudadanos reclaman más acciones en seguridad

Sectores sociales y políticos le pidieron al Comandante de la Policía de la ciudad de Cúcuta, Coronel José Palomino revisar la estrategia de operatividad al observarse un incremento en la comisión de delitos en esta cuarentena.

Concejales, diputados y líderes sociales coincidieron a través de Caracol Radio que “nos preocupan los homicidios, los hurtos, la sensación de ausencia de autoridad y el riesgo de los ciudadanos frente a la delincuencia”, dijo uno de los diputados.

“El Coronel que se encargue de los temas de seguridad, de operatividad de resultados, él ya conoce qué pasa acá, que actué y que no le haga el trabajo social al Alcalde, eso le toca a ese señor, del que seguimos esperando acciones”, dijo uno de los concejales.

Y uno de los lideres dijo “lo que pasó con la Secretaría de Seguridad Ciudadana indica que no hay comunicación entre la Alcaldía y Policía por estar actuando de espaldas a la realidad, no estamos tranquilos y acá hay un problema donde el alcalde es la primera autoridad y Policía, pero en la práctica los ciudadanos no sabemos por qué no hay control de los problemas”.