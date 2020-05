PMU es un total fracaso: comerciantes de Bazurto

A través de fotos los comerciantes del mercado de Bazurto de Cartagena denunciaron el caos que se presenta entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana con el Puesto de Mando Unificado de la central de abastos.

Aseguran que el PMU está funcionando en el horario donde hay total restricción en horas diurnas pero no hay nadie que controle el ingreso a la central de abastos en horas de la noche.

“El gobierno distrital está mostrando lo que no es, ocultando la verdad y tapando la falta de compromiso hacia está zona, además dela falta de autoridad, ya que el decreto 0602 del 2020 no se ha hecho cumplir y el PMU es un total fracaso, puesto que las personas que deben velar por el cumplimiento de la ley asisten en horario de oficina y no en el que la plaza lo exige.”

Exigen en el horario de la noche y madrugada la presencia de funcionarios de Espacio Público, DATT, Policía Nacional e Infantería de Marina y hacer el acompañamiento en el PMU para que se puedan realizar en orden las labores de descargue de mercancías y productos, labor que se extiende hasta las doce de la noche, y desde ese momento se abre para la venta hasta las 8 de la mañana, pero en ese horario entra todo el mundo para comprar productos.

La Alcaldía de Cartagena había instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el Mercado de Bazurto, con el propósito de frenar la propagación del Coronavirus.

