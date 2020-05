Recluso con COVID-19 en Cartagena fue dejado en libertad sin protocolo

En Cartagena un interno de la cárcel de Ternera que resultó positivo para coronavirus, fue dejado en libertad y se fue por sus propios medios para un centro asistencial de la ciudad sin ningún protocolo de seguridad.

Sobre las 6:30 de la tarde de este viernes 22 de mayo fue dejado en libertad por vencimiento de términos, un interno de 33 años de edad positivo para COVID-19 que se encontraba en la cárcel de Ternera de Cartagena, pagando una condena por porte de estupefacientes.

Esta persona no tiene familiares en Cartagena y tuvo que acudir según la denuncia que hacen sus familiares desde Bogotá, al apoyo de un guardián que le dio dinero para una mototaxi, la cual tomó en la puerta del centro penitenciario y llegó hasta un centro asistencial en chanclas y pidiendo que lo atendieran.

La hermana contó a Caracol Radio: “Me parece que el acto de solamente sacar un Covid-19 así, ya cuantos afectados no habrá infectado mi hermano, el de la moto que lo llevó, el del minuto que le prestó para llamarlo y de allí en adelante no se sabe, entonces sí me parece un acto de irresponsabilidad la manera el proceder que tuvo este director.”

Desde la puerta del hospital se comunicó a través de un vendedor de minutos con su hermana en la ciudad de Bogotá y después de varias peticiones fue ingresado en el centro médico.

Sus familiares aseguraron que a pesar que habían denunciado desde hace dos semanas que presentaba síntomas de la enfermedad, no fue atendido a tiempo y solo con una acción de tutela obligaron al centro carcelario a realizar la prueba de COVID-19, la cual resultó positiva.

Recordemos que hace algunos días fueron confirmados 19 internos positivos para coronavirus, los cuales fueron aislados según el departamento de salud de Cartagena.

Ahora están a la espera de conocer el estado de salud del hombre que se encuentra en un centro asistencial de Cartagena, sin saber cuántas personas se habrían contagiado desde su salida de la cárcel de Ternera.

