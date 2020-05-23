UIS, de las mejores instituciones del país en investigación

Bucaramanga

En el rankin de de U-Sapiens 2020-1, publicados por la firma de consultoría Sapiens Research, reconocida por el observatorio internacional IREG, la Universidad Industrial de Santander, UIS, ocupa el séptimo puesto dentro de 73 instituciones educativas del país en materia de investigación.

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Las primeras instituciones destacadas son: Universidad Nacional de Bogotá, U. de Antioquia, U. del Valle, U. de los Andres, U. Javeriana, U. Nacional de Medellín.

"La UIS se mantiene en la séptima posición gracias al liderazgo y compromiso en la transferencia y divulgación del conocimiento por medio de la investigación, la innovación científica, tecnológica y social; así lo confirma la versión número 19 del ranking en el que se analizaron todas las IES activas del país entre sedes principales y seccionales, tanto del sector oficial como privado, y desde instituciones técnicas profesionales hasta universidades".

Para clasificar en las mejores entidades, se tuvo en cuenta tres factores, entre esos, revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex; maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación Nacional; y grupos de investigación categorizados por Colciencias.

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En esta clasificación participaron 360 entidades de educación, de las cuales quedaron 74 en todo el país.

Jorge Eduardo Pinto Valderrama, director de Investigación y Extensión de la Facultad de Fisicoquímicas de la UIS, destacó que este reconocimiento se debe a la disciplina y trabajo en equipo.