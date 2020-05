Solicitan flexibilizar medidas de tránsito para la frontera

Las medidas de las autoridades de tránsito han sido criticadas por el Concejal Jair Díaz quien ha denunciado presuntas inconsistencias en los procesos sancionatorios.

Pero fue más allá y cuestionó a la Secretaría de Tránsito del municipio a quien reclamó por presentar propuestas ante la corporación, que, a criterio del concejal, podrían afectar a los cucuteños.

“Veíamos que el secretario de tránsito (Jorge Mayid Gene Beltrán) radicó ante el concejo de Cúcuta una carta en donde manifestaba que para las personas infractoras podrían descargar su pago, pero para obtener su descuento no podían porque las academias estaban cerradas, ese es el lujo de secretario de la ciudad de Cúcuta que parecen no estar a favor de la gente, entre más días parece que están en contra de los habitantes y como concejales de Cúcuta no lo vamos a permitir”, indicó el munícipe.

Pidió buscar otras alternativas que no afecten el bolsillo de los habitantes de esta zona. También se mostró preocupado por la falta de orientaciones en torno al traslado de los vehículos inmovilizados.