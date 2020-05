Comercio alerta por aumento de inseguridad en zona céntrica

Un millonario robo en serie se registró en las últimas horas por la delincuencia que deambula por el centro de la ciudad de Cúcuta.

Cinco establecimientos, dos locales comerciales y tres apartamentos fueron robados en un hecho que ha provocado rechazo e indignación.

Los afectados dijeron a Caracol Radio que “la calle 9 con Avenida Cero se volvió el epicentro de la delincuencia que las 24 horas transita por acá, roba, atraca a plena luz del día, comercializan toda clase de droga, y nadie reacciona”, dijo la propietaria de un reconocido negocio de la zona.

Otro dijo “acá pasa de todo, las patrullas pasan y les parece normal ver esos indigentes, gamines, delincuentes, haciendo de las suyas. Acá no hay una hora donde no pase nada, ya nos da miedo abrir el negocio porque no sabemos si nos roban a nosotros o a nuestros clientes, ya nadie quiere pasar por acá”.

Un conductor dijo “ya da miedo hacer el pare en los semáforos porque ellos se vienen encima de uno y si no se les da algo lo pueden atacar a uno con las jeringas o con los chuzos que llevan en sus manos”.

La ciudadanía del sector prepara una protesta en el Parque 300 por los hechos de inseguridad que está viviendo la zona.