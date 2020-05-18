Alcalde se reunió con voceros de asilos de Bucaramanga

Bucaramanga

Luego de la situación que se presentó con el asilo San Rafael de Bucaramanga, el propio alcalde Juan Carlos Cárdenas e integrantes de los asilos y ancianatos se sentaron en la misma mesa para conocer la problemática por la que están atravesando unas mil personas de la tercera edad que se encuentran en eso lugares.

Albeiro Vargas, del ancianato Ángeles Custodios al norte de Bucaramanga dijo que fue una reunión muy positiva donde ambas partes reconocieron errores y prometieron tener una comunicación más directa.

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Agregó que en la reunió se pudieron aclarar muchas dudas e inquietudes donde ambas partes reconocieron errores y esto llevó a acelerar los pagos sin mucha tramitología y no exigir tanto documento para poder destinar recursos que permitan ayudar a lo adultos mayores que se encuentran en los ancianatos de Bucaramanga.

También se analizó el método para renovar el convenio que vence en el mes de agosto y donde la administración municipal se compromete suministrar ayuda económica.

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Sobre lo sucedido con el asilo San Rafael, expresó que no se siguió el debido procedimiento ante la denuncia penal que se colocó en la fiscalía por parte de la secretaria de Desarrollo Social por el presunto cobro de recursos de ancianos fallecidos.

Por su parte el alcalde Juan Carlos Cárdenas, dijo que no existe persecución por parte de su administración contra los ancianatos y lo único que se quiere es avanzar y revisar los problemas que tienen los asilos ya que los recursos que tienen la administración municipal para las personas de las tercera edad son pequeños para atender los problemas que tienen.

Ratificó que lo que se busca es realizar procesos más sencillos para que puedan reclamar recursos.

Albeiro Vargas, argumentó que ahora esperan que la administración municipal cumpla con lo dialogado y se agilicen los trámites para la entrega de los dineros a los ancianos.