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11 ago 2026 Actualizado 00:08

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SEGURIDAD

Usan carros "piratas" del sector salud para violar cuarentena

Autoridades hacen operativos en las principales vías de Bucaramanga para evitar la violación del confinamiento.

Usan carros &quot;piratas&quot; del sector salud para violar cuarentena

Usan carros "piratas" del sector salud para violar cuarentena

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En dos operativos diferentes las autoridades han detectado vehículos que portan logos falsos referentes al sector salud y al momento de revisar el papeleo de los automotores se ha descubierto que la persona que maneja no tiene licencia para conducir y mucho menos los documentos al dìa.

El capitán Jonathán Calderón, jefe de tránsito y transporte , explicó que la persona no tenía  actualizada la revisión técnico mecánica. 

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"Encontramos que este vehículos no tiene revisión técnico mecánica desde hace un año, desde el 2019 no se le hace revisión, es un riesgo y es sorprendido sin tener licencia de conducción, es más, nunca ha tenido licencia para conducir, estos vehículos pueden funcionar que otorga la secretaría de salud". 

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El funcionario dijo que en dos ocasiones ha sido el mismo conductor el que se ha descubierto aprovechando de un vehículos con logos de la salud para violar la cuarentena obligatoria.

 

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