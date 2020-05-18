Taxistas en alerta por reactivación de Uber

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Bucaramanga

Taxistas de Bucaramanga se declaran en asamblea permanente porque Uber anunció la prestación del servicio público con el alquiler de carros a particulares.

Expresa Carmelo Guerrero, voceros del gremio amarillo que en Colombia los únicos autorizados para realizar este trabajo son ellos.

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Además, Uber tiene un fallo en contra por la Superintendencia de Industria y Comercio por prestar el servicio de transporte público en el país sin estar autorizados.



También hay un fallo de la Corte Constitucional que señala que está prohibido que empresas particulares presten el transporte de servicio público en carros particulares.

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El gremio le exige al gobierno nacional y los alcaldes hacer cumplir las leyes en el tema de la prestación del servicio público en Colombia.

Los taxistas señalan que están en estado de alerta y no permitirán que Uber vuelva a las calles del país especialmente en esta temporada de pandemia, donde además se habilito el servicio a través de solicitudes de taxis por radio teléfono.