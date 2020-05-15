VIDEO: Barrancabermeja reporta cero casos activos de COVID-19
La Secretaría de Salud confirmó que el hombre positivo que llegó desde Bogotá se recuperó del virus.
Bucaramanga
La Alcaldía de Barrancabermeja confirmó que el hombre que hace unos días entró al municipio proveniente de Bogotá y que venía bajo la orden de una gran empresa de construcción vial, se recuperó del virus.
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Así lo señaló el secretario de salud del municipio, Luis Fernando Castro, quien manifestó que la segunda prueba practicada a este hombre asintomático arrojó que ya no tenía el virus en su sistema.
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Además de las pruebas realizadas a este hombre con COVID-19, se le practicaron 13 muestras más a los contactos estrechos y todos dieron negativo.
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Según ministerio de Salud, Santander tiene 79 municipios libres de coronavirus y solo en Bucaramanga, Floridablanca y Villanueva es donde se reportan los tres casos activos.