VIDEO: Barrancabermeja reporta cero casos activos de COVID-19

Bucaramanga

La Alcaldía de Barrancabermeja confirmó que el hombre que hace unos días entró al municipio proveniente de Bogotá y que venía bajo la orden de una gran empresa de construcción vial, se recuperó del virus.

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Así lo señaló el secretario de salud del municipio, Luis Fernando Castro, quien manifestó que la segunda prueba practicada a este hombre asintomático arrojó que ya no tenía el virus en su sistema.

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Además de las pruebas realizadas a este hombre con COVID-19, se le practicaron 13 muestras más a los contactos estrechos y todos dieron negativo.

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Según ministerio de Salud, Santander tiene 79 municipios libres de coronavirus y solo en Bucaramanga, Floridablanca y Villanueva es donde se reportan los tres casos activos.