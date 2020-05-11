Concejo socializará Plan de Desarrollo en sus sesiones virtuales

Bucaramanga

Teniendo en cuenta que la Alcaldía de Bucaramanga por ahora no ha socializado el Plan de Desarrollo con las comunidades, el Concejo anunció que a partir de hoy y durante todo el mes de mayo los bumangueses podrán participar de las sesiones virtuales para aportar ideas y mejorar el plan de acuerdo a sus necesidades.

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El presidente del Concejo, Jorge Rangel explicó que las sesiones comenzarán a las dos de la tarde y tendrá la participación de líderes y presidentes de junta por días.

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Así como también podrán participar grupos poblacionales y las comunidades de los corregimientos.

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El Plan de Desarrollo 2020 – 2023 ya fue presentado al Concejo de Bucaramanga con un valor de cerca de 3 billones de pesos y bajo cinco directrices, entre las que están "Bucaramanga equitativa e incluyente".