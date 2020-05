Hospitales como el Universitario de Santander, el de San Gil, Socorro, Floridablanca y el hospital Psiquiátrico San Camilo recibieron por parte de las EPS Coomeva, Nueva Eps y Coosalud recursos de la compra de cartera. Fueron cerca de 6 mil millones de pesos que se utilizaron para abonar a la deuda que estas entidades tienen con los hospitales de segundo y tercer nivel.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres aseguró que este pago que a nivel nacional tuvo un valor de $700 mil millones aliviará la situación financiera de estas entidades.

Por su parte, Nancy Cañón, Directora Ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Santander hizo un llamado al ministerio de Salud, porque si bien esto es positivo para grandes hospitales, hacen falta los de primer nivel por esa compra de cartera.

"A ellos nos les han comprado la deuda porque no hay una conciliación de cuentas. No hay voluntad y mientras no haya un acta, no hay tal compra. Eso es lo que estamos pidiendo, que haya una obligatoriedad en los pagos porque los pequeños hospitales también tienen altas deudas económicas" afirmó la directora.

No todas las EPS compraron la cartera e hicieron pagos en las deudas con estos hospitales ya que no es obligatorio, si no que es opcional. En Santander la EPS que aún no lo han hecho son Comparta y Medimás.