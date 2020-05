Toque de queda y ley seca en Pereira durante el fin de semana de las madres

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, anunció que desde el sábado 9 de mayo a las 6:00 p.m. y hasta el lunes 11 de mayo a las 6:00 a.m. regirá en la capital risaraldense la ley seca y se tendrá toque de queda desde el sábado a las 9:00 p.m. hasta el domingo a las 6:00 a.m. y desde el domingo a las 9:00 p.m. hasta el lunes a las 6:00 a.m.

El objetivo principal es evitar que los ciudadanos violen la medida de aislamiento obligatorio durante el que ha sido considerando como el fin de semana más violento históricamente.

