En cuarentena aumentaron matrimonios en Bucaramanga

Bucaramanga

No todo es negativo en la cuarentena, ahora quienes viven en “pecado”, como lo califican algunas religiones, decidieron legalizar su relación ante los ojos de Dios y la justicia terrenal y han solicitado casarse, así se ha visto en las notarías de Bucaramanga.

En esta etapa de confinamiento muchos santandereanos que viven desde hace algunos años en concubinato o relación libre y tienen hijos en algunos casos, reflexionaron y están tomando la decisión de legalizar su relación ante los ojos de Dios y la misma justicia terrenal.

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según el notario séptimo de Bucaramanga, Héctor Elías Ariza, a su despacho muchas personas han solicitado legalizar su relación conyugal, mediante el rito del matrimonio, donde hay personas que la cuarentena les tocó el corazón y en actitud de arrepentimiento decidieron poner fin a su relación libre.

Señaló, no importa la lectura que se le quiera dar, lo único cierto es que hay personas que se han presentado a su notaria para presentar su matrimonio con el propósito de arreglar su situación en un propósito de enmienda o un deseo de iniciar una buena vida.

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Ratificó que esta cuarentena trajo cambios y algunos quieren contraer nupcias para iniciar una nueva vida al lado de su ser amado.

Explicó que por ahora en el tema de los divorcios no se ha notado mucho en las notarías, donde personas acudan a solicitar el fin de la relación