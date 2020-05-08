Estudiantes UIS, más cerca de volver a casa

Bucaramanga

Con una convocatoria que se cerró ayer, a través de una plataforma virtual se lograron identificar a más de 300 estudiantes de la UIS que están atrapados en Bucaramanga y el área metropolitana y que desean volver sus casas, eso sí, dentro de Santander.

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El concejal Danovis Lozano, señaló que el retronó a los hogares de estos estudiantes se podría dar este fin de semana debido a que ya se entregaron los listados y la Gobernación deberá disponer los buses.

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Hizo mención de dos problemáticas en torno a este corredor humanitario. Pues hay más jóvenes que están en la ciudad, pero que viven en otros departamentos. Ellos aún no podrán salir porque necesitan un permiso del ministerio de Transporte.

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"Y segundo, nos han escrito de universidades privadas, como la Unab, Udes, UCC, estudiantes que tampoco son de aquí y no tienen cómo volver. Hacemos un llamado a la Gobernación para hacer un barrido y podamos no solo ayudar a los jóvenes de la UIS sino a todos" agregó Lozano.

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También hizo un llamado para que habiliten corredores humanitarios en Pamplona y Medellín porque hay un grupo grande de estudiantes santandereanos intentando ingresar, pero no ha podido entrar a la región porque las fronteras están cerradas.