Muerte masiva de abejas en varios municipios se originó por pesticidas

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Bucaramanga

En en los últimos días se ha registrado una muerte masiva de abejas en cuatro municipios de Santander como lo son Curití, Simacota, Vélez y Cepitanejo.

Alexcebtih Acosta, director de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, manifestó que esta muerte surgió de un pesticida y unos químicos que se usaron en la zona por fumigación en cultivos.

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Aclaró que no hay alarmas de que el avispón asiático que ha matado a miles de animales en otros países, haya sido el causante de estas muertes.

Además, descartó por el momento que Santander tenga el riesgo de que llegue ese avispón asesino.

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"Estamos descartando que hay alguna relación directa entre la mortandad de abejas y la llegada del avispón asiático, se dio por los químicos altamente concentrados en algunos agro insumos utilizados para la fumigación de cultivos", dijo.

Está información la aclara luego de que en varios portales se había asegurado de que esta muerte masiva de abejas se debía a la llegada del avispón asiático.

Finalmente, el funcionario realizó una petición a los cultivadores de estas zonas a que disminuyan las cargas de químicos, para evitar esta mortandad de abejas.