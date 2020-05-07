Iglesia católica en Santander no considera prudente abrir templos

Bucaramanga

Tras la petición de algunos párrocos de dar apertura de los templos para celebrar la santa misa, bajo medidas de bioseguridad, monseñor Ismael Rueda, arzobispo de Bucaramanga, señaló que por ahora no sería prudente.

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Dijo monseñor que se debe dar un compás de espera hasta que sea el mismo Gobierno Nacional el que decida levantar la restricción, tras cerciorarse que no existe riesgo de contagio.

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"Sí ya esperamos lo más, debemos esperar lo menos, por supuesto es una situación que no estaba contemplada, pero que debemos respetar porque lo más importante es garantizar la vida de las personas", dijo el arzobispo.

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Indicó monseñor que destaca el trabajo que han venido realizando los párrocos de Santander transmitiendo las misas por redes sociales y realizando hasta catequesis de manera virtual, para estar más cerca de la comunidad religiosa.