Multa al que no porte tapabocas en la calle, en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que las personas que no porten tapabocas correctamente en la calle serán multados.

López afirmó la importancia de tener puesto este elemento a todas horas para evitar el contagio del COVID-19: "por salir sin tapabocas, va recibir una multa muy alta. Vamos a estar vigilando en todas partes, casas, comercios, calles, en todas partes".

La alcaldesa de Bogotá afirmó que es tiempo de protegernos más ahora, ya que muchas personas saldrán a las calles porque ya se encuentran autorizadas a desplazarse a su lugar de trabajo por el decreto nacional de reapertura económica.

Además, recordó que la mejor forma de actuar para evitar el contagio es pensar que todas las personas tienen el virus -e incluso- que la mayoría de elementos tienen el peligroso virus.

Por último recordó la importancia de que las empresas planifiquen bien la entrada de sus empleados y que no sea de 6 a.m. a 9 a.m.