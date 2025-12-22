Investigan el sicariato en el que asesinaron a un sargento del Ejército en Flandes, Tolima

Tolima

Como Cristian Camilo Carvajal Yate, de 35 años, fue identificado el sargento segundo del Ejército Nacional que fue asesinado en el barrio La Ceiba del municipio de Flandes, Tolima, en medio de un atentado sicarial.

De acuerdo con el capitán Luis Carlos Sierra, comandante de la Estación de Policía de Flandes, el ataque armado se registró en la noche del sábado 20 de diciembre, cuando dos hombres en motocicleta llegaron hasta la vivienda del suboficial y le dispararon en repetidas ocasiones.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de un compañero de la fuerza pública, el sargento activo Cristian Camilo Carvajal Yate, adscrito al Ejército Nacional, quien fue ultimado en hechos que son materia de investigación, en inmediaciones de su vivienda en el barrio La Ceiba”, detalló el capitán Sierra.

El oficial de la Policía indicó que el CTI de la Fiscalía y la inteligencia policial adelantan las investigaciones para esclarecer cuanto antes el homicidio del sargento segundo.

“Al parecer, un sujeto que se movilizaba en una motocicleta con un conductor llegó hasta el lugar, y el modus operandi correspondería a un hecho de sicariato”, enfatizó el coronel.

El episodio causó consternación en Flandes durante el fin de semana, debido al reconocimiento del que gozaba el suboficial en esta población.